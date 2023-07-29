Женская сборная Украины по волейболу разгромно проиграла в полуфинале Кубка претенденток
Франция победила в трех сетах
Фото: volleyballworld.com
Женская сборная Украины по волейболу разгромно уступила Франции в полуфинале Кубка претенденток-2023. Хозяева победили в трех сетах (25:10, 25:20, 25:22).
30 июля Украина сыграет в матче за третье место. Команда встретится либо со Швецией, либо с Колумбией.
Добавим, что женская сборная,
Франция впервые прошла в финал Кубка претенденток по волейболу. В прошлом году они заняли на турнире лишь пятое место. Для оппонентов это лучший результат.
Кубок претендентов-2023. Женщины. Полуфинал
29 июля, суббота
Франция - Украина - 3:0 (25:10, 25:20, 25:22)
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