  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женская сборная Украины по волейболу разгромно проиграла в полуфинале Кубка претенденток
В тренде

Женская сборная Украины по волейболу разгромно проиграла в полуфинале Кубка претенденток

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Франция победила в трех сетах

Женская сборная Украины по волейболу разгромно проиграла в полуфинале Кубка претенденток

Фото: volleyballworld.com

Новина українською

Женская сборная Украины по волейболу разгромно уступила Франции в полуфинале Кубка претенденток-2023. Хозяева победили в трех сетах (25:10, 25:20, 25:22).

30 июля Украина сыграет в матче за третье место. Команда встретится либо со Швецией, либо с Колумбией.

Добавим, что женская сборная, как и мужская, потеряли шансы на выход в Лигу наций и следующий сезон снова проведет в Золотой Евролиге.

Франция впервые прошла в финал Кубка претенденток по волейболу. В прошлом году они заняли на турнире лишь пятое место. Для оппонентов это лучший результат.

Кубок претендентов-2023. Женщины. Полуфинал

29 июля, суббота

Франция - Украина - 3:0 (25:10, 25:20, 25:22)

По теме
yellow-arrow
Гвардиола: Саудовская Аравия изменила трансферный рынок
yellow-arrow
Генштаб: На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении продвижения ВСУ
yellow-arrow
Украина проиграла Турции в полуфинале волейбольного Кубка претендентов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: женская сборная Украины по волейболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде