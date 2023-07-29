Женская сборная Украины по волейболу разгромно проиграла в полуфинале Кубка претенденток

Женская сборная Украины по волейболу разгромно уступила Франции в полуфинале Кубка претенденток-2023. Хозяева победили в трех сетах (25:10, 25:20, 25:22).

30 июля Украина сыграет в матче за третье место. Команда встретится либо со Швецией, либо с Колумбией.

Добавим, что женская сборная, как и мужская, потеряли шансы на выход в Лигу наций и следующий сезон снова проведет в Золотой Евролиге.

Франция впервые прошла в финал Кубка претенденток по волейболу. В прошлом году они заняли на турнире лишь пятое место. Для оппонентов это лучший результат.

Кубок претендентов-2023. Женщины. Полуфинал

29 июля, суббота

Франция - Украина - 3:0 (25:10, 25:20, 25:22)