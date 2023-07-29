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В ВСУ подтвердили поражение Чонгарского моста

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На границе Крыма и Херсонской области

В ВСУ подтвердили поражение Чонгарского моста

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Сегодня, утром 29 июля Силы Обороны Украины нанесли удар по Чонгарскому мосту.

Поражение подтвердили в Стратегическом командовании Вооруженных сил Украины. Информируется, что атака была успешной.

Этот мост находится на административной границе Крыма и Херсонской области.

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В статье: война с россией
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