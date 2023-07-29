Путин: Мы не можем прекратить огонь, когда нас наступают
Очередная "жемчужина" от лидера РФ
Photo by SPUTNIKAFP via Getty Images
На встрече с африканскими лидерами президент РФ владимир путин заявил, что российская сторона не может выполнить пункт африканской мирной инициативы о прекращении огня. Причиной этому лидер РФ назвал наступление ВСУ.
"Один из пунктов мирного плана — прекращение огня. Но украинская армия наступает, они в атаке.
Чего нам обращаться с прекращением огня? Мы не можем прекратить огонь, когда на нас наступают", - заявил путин.
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Prideman (Lviv)
30.07.2023 в 00:04
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