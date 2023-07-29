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Путин: Мы не можем прекратить огонь, когда нас наступают

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(1 голосов)

Очередная "жемчужина" от лидера РФ

Путин: Мы не можем прекратить огонь, когда нас наступают

Photo by SPUTNIKAFP via Getty Images

Новина українською

На встрече с африканскими лидерами президент РФ владимир путин заявил, что российская сторона не может выполнить пункт африканской мирной инициативы о прекращении огня. Причиной этому лидер РФ назвал наступление ВСУ.

"Один из пунктов мирного плана — прекращение огня. Но украинская армия наступает, они в атаке.

Чего нам обращаться с прекращением огня? Мы не можем прекратить огонь, когда на нас наступают", - заявил путин.

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В статье: Владимир Путин война с россией
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Комментарии (1)
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Prideman (Lviv)
30.07.2023 в 00:04
А просто забратися з нашої землі не пробували?
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