Путин: Мы не можем прекратить огонь, когда нас наступают

На встрече с африканскими лидерами президент РФ владимир путин заявил, что российская сторона не может выполнить пункт африканской мирной инициативы о прекращении огня. Причиной этому лидер РФ назвал наступление ВСУ.

"Один из пунктов мирного плана — прекращение огня. Но украинская армия наступает, они в атаке. Чего нам обращаться с прекращением огня? Мы не можем прекратить огонь, когда на нас наступают", - заявил путин.