Monte выиграли свой матч, а NaVi уступили в рамках IEM Cologne 2023
Зеркальный результат украинских команд
HLTV.org
В период с 26 июля по 6 августа в Германии проходит турнир по CS:GO - IEM Cologne 2023. 24 команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 млн долларов и за слот на IEM Katowice 2023.
Сегодня стартовал групповой этап. В рамках четвертьфинала группы A украинская команда Monte уверенно обыграла GamerLegion.
Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу коллектива Виктора "somedieyoung" Оруджева (16:8 на Mirage и 16:11 на Overpass).
В параллельном матче 1/4 группы B другой украинский киберспортивный клуб Natus Vincere проиграл свой матч. "Рожденные побеждать" уступили MOUZ - 0:2 (16:9 на Ancient и 16:12 на Ovepass).
Таким образом, коллектив Александра "s1mple" Костылева продолжит борьбу за титул в нижней сетке.
Популярное сейчас
- Бондаря вывезли с поля в компенсированное время матча с Металлистом 1925
- Забарный, Цыганков и Кучерявый выйдут с первых минут на поле
- Рух – Заря: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Россиянка, которой не стала жать руку Харлан, публично поддерживает армию РФ. ФОТО
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО
- Красотка дня. Великолепная вторая половинка игрока Динамо, которого ждут в Серии А. ФОТО