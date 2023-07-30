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Monte выиграли свой матч, а NaVi уступили в рамках IEM Cologne 2023

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Зеркальный результат украинских команд

Monte выиграли свой матч, а NaVi уступили в рамках IEM Cologne 2023

HLTV.org

Новина українською

В период с 26 июля по 6 августа в Германии проходит турнир по CS:GO - IEM Cologne 2023. 24 команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 млн долларов и за слот на IEM Katowice 2023.

Сегодня стартовал групповой этап. В рамках четвертьфинала группы A украинская команда Monte уверенно обыграла GamerLegion.

Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу коллектива Виктора "somedieyoung" Оруджева (16:8 на Mirage и 16:11 на Overpass).

В параллельном матче 1/4 группы B другой украинский киберспортивный клуб Natus Vincere проиграл свой матч. "Рожденные побеждать" уступили MOUZ - 0:2 (16:9 на Ancient и 16:12 на Ovepass).

Таким образом, коллектив Александра "s1mple" Костылева продолжит борьбу за титул в нижней сетке.

Запись поединков игрового дня с участием Monte и NaVi

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В статье: Natus Vincere Monte
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