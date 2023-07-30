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Сборная Украины по баскетболу уступила Латвии в товарищеском матче

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Первый контрольный поединок перед стартом Олимпийских игр

Сборная Украины по баскетболу уступила Латвии в товарищеском матче

fbu.ua

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29 июля сборная Украины по баскетболу провела товарищеский поединок с Латвией, где проиграли с разницей в 28 пунктов, причем соперник набрал 100 очков. Для "желто-синих" это был первый поединок перед стартом Олимпийских игр.

Встреча состоялась в Литве в городе Паневежис.

На 31 июля в Латвии запланирован матч со Швецией. Там же 5 августа Украина встретится с Израилем, а 7 августа - с Нидерландами.

Баскетбол. Мужчины. Товарищеский матч

29 июля, Паневежис (Литва)

Литва - Украина - 100:72 (21:21, 30:17, 18:20, 31:14)

Украина: Ковляр 18 + 4 передачи + 4 подбора - 5 потерь, Войналович 7 + 4 подбора, Крутоус 4 + 6 подборов - 3 потери, Петров 3, Пустовой 0 - старт, Мишула 12, Бобров 11 + 10 подборов - 4 потери, Зотов 8 + 3 передачи, Кравцов 5, Павлов 2, Тыртышник 2

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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