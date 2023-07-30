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Дроны атаковали бизнес центр Москвы. Есть ВИДЕО, как один из них попадает в небоскреб

Общие новости
(1 голосов)

У россиян в соцсетях легкая (а может и не очень) паника

Дроны атаковали бизнес центр Москвы. Есть ВИДЕО, как один из них попадает в небоскреб

фото - з відкритих джерел

Новина українською

В ночь на воскресенье, 30 июля, неизвестные беспилотники нанесли удар по столице страны-агрессора России. Точное количество дронов, атаковавших Москву, неизвестно. Однако российское минобороны утверждает, что один беспилотник был сбит средствами ПВО, еще два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, как следствие они сбились с курса и упали на территории "Москва-Сити" – района, где расположены офисные здания.

Мэр Собянин в свою очередь заявляет, что в результате атаки были повреждены фасады 2 офисных башен, жертв нет.

При этом в сети уже есть многочисленные видео и свидетельства россиян о ночной атаке. На одном из них зафиксировано попадание БПЛА в небоскреб.

РосСМИ сообщают, что в башне, куда прилетел дрон, размещены сразу 3 российских министерства: минэкономразвития, минпромторг, минкомсвязи. В сети появляются кадры документации минкомсвязи рф, которую вынесло из офиса взрывной волной.

Реакция рядовых россиян традиционна – они массово призывают "наконец-то по-взрослому" бомбить Киев, в частности, центры принятия решений.

Дроны атаковали бизнес центр Москвы. Есть ВИДЕО, как один из них попадает в небоскреб - изображение 1

Чьи именно беспилотники атаковали Москву, пока неизвестно.

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В статье: война с россией
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Комментарии (2)
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Plagin (Prad)
30.07.2023 в 08:49
Всеодно куди, головне приціл спрацював, а там далі буде. Перед цим рубльовка, зараз мацквасити потім мінськ.)
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DesnaUA (Чернигов)
30.07.2023 в 08:11
То бумеранг такий, пдрси!!! Далі буде...
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