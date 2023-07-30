Дроны атаковали бизнес центр Москвы. Есть ВИДЕО, как один из них попадает в небоскреб
У россиян в соцсетях легкая (а может и не очень) паника
фото - з відкритих джерел
В ночь на воскресенье, 30 июля, неизвестные беспилотники нанесли удар по столице страны-агрессора России. Точное количество дронов, атаковавших Москву, неизвестно. Однако российское минобороны утверждает, что один беспилотник был сбит средствами ПВО, еще два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, как следствие они сбились с курса и упали на территории "Москва-Сити" – района, где расположены офисные здания.
Мэр Собянин в свою очередь заявляет, что в результате атаки были повреждены фасады 2 офисных башен, жертв нет.
При этом в сети уже есть многочисленные видео и свидетельства россиян о ночной атаке. На одном из них зафиксировано попадание БПЛА в небоскреб.
The moment that a Ukrainian “Kamikaze” Attack Drone struck the “IQ-Quarter” Mixed-Use Complex in the Russian Capital of Moscow. pic.twitter.com/Ansl2BmGro— OSINTdefender (@sentdefender) July 30, 2023
РосСМИ сообщают, что в башне, куда прилетел дрон, размещены сразу 3 российских министерства: минэкономразвития, минпромторг, минкомсвязи. В сети появляются кадры документации минкомсвязи рф, которую вынесло из офиса взрывной волной.
Реакция рядовых россиян традиционна – они массово призывают "наконец-то по-взрослому" бомбить Киев, в частности, центры принятия решений.
Чьи именно беспилотники атаковали Москву, пока неизвестно.
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