Дроны атаковали бизнес центр Москвы. Есть ВИДЕО, как один из них попадает в небоскреб

В ночь на воскресенье, 30 июля, неизвестные беспилотники нанесли удар по столице страны-агрессора России. Точное количество дронов, атаковавших Москву, неизвестно. Однако российское минобороны утверждает, что один беспилотник был сбит средствами ПВО, еще два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, как следствие они сбились с курса и упали на территории "Москва-Сити" – района, где расположены офисные здания.

Мэр Собянин в свою очередь заявляет, что в результате атаки были повреждены фасады 2 офисных башен, жертв нет.

При этом в сети уже есть многочисленные видео и свидетельства россиян о ночной атаке. На одном из них зафиксировано попадание БПЛА в небоскреб.

The moment that a Ukrainian “Kamikaze” Attack Drone struck the “IQ-Quarter” Mixed-Use Complex in the Russian Capital of Moscow. pic.twitter.com/Ansl2BmGro