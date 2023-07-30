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Почти полтора десятка танков и полтысячи убитых россиян за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Силы обороны продолжают держать строй

Почти полтора десятка танков и полтысячи убитых россиян за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Генеральный штаб Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.

Силы обороны ликвидировали 480 единиц личного состава противника. Также было уничтожено 68 единиц техники, в том числе 14 танков.

В целом потери захватчиков с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 245 700 (+480 за последние сутки) лиц ликвидировано,
  • танков ‒ 4205 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 8178 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 4795 (+9) ед,
  • РСЗО – 698 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 459 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 311 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4011 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 1347 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7275 (+28) ед,
  • специальной техники – 711 (+1).
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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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