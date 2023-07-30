Почти полтора десятка танков и полтысячи убитых россиян за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов
Силы обороны продолжают держать строй
Генеральный штаб Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.
Силы обороны ликвидировали 480 единиц личного состава противника. Также было уничтожено 68 единиц техники, в том числе 14 танков.
В целом потери захватчиков с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 245 700 (+480 за последние сутки) лиц ликвидировано,
- танков ‒ 4205 (+14) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 8178 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 4795 (+9) ед,
- РСЗО – 698 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 459 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4011 (+4),
- крылатых ракет ‒ 1347 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7275 (+28) ед,
- специальной техники – 711 (+1).
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Генштаб ЗСУ
Популярное сейчас
- Реал Мадрид - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- В ВСУ подтвердили поражение Чонгарского моста
- Сергей Нагорняк: Первый матч сезона – здесь не было ни фаворитов, ни аутсайдеров
- ГБР сообщило о подозрении в госизмене экс-владельцу киевского Арсенала Вадиму Рабиновичу
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
Новости по теме
- 22:24 Украинские Видеодайджест за 521-й день войны от Генштаба ВСУ
- 18:42 Украинские Генштаб: На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении продвижения ВСУ
- 08:13 Украинские Снова акцент на артиллерии. Генштаб подытожил потери россиян на войне против Украины
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн