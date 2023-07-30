Харлан вырвала победу для Украины в четвертьфинале чемпионата мира
Просто самая лучшая
Фото: twitter.com
Сборная Украины по фехтованию вышла в полуфинал чемпионата мира 2023, проходящего в эти дни в итальянском Милане.
Наша команда в составе Ольги Харлан, Алины Комащук и Юлии Бакастовой в матче 1/4 финала одолели представительниц США.
По ходу матча нашей команде пришлось отыгрываться со счета 11:20. В решающем сражении победу нашей команде принесла Ольга Харлан (45-44).
В полуфинале мирового мундиаля наша команда встретится с первым номером рейтинга, командой Франции. Матч начнется в 12:50 по киевскому времени.
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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
30.07.2023 в 13:08
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Американец 2000
30.07.2023 в 12:36
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