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Харлан вырвала победу для Украины в четвертьфинале чемпионата мира

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(1 голосов)

Просто самая лучшая

Харлан вырвала победу для Украины в четвертьфинале чемпионата мира

Фото: twitter.com

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по фехтованию вышла в полуфинал чемпионата мира 2023, проходящего в эти дни в итальянском Милане.

Наша команда в составе Ольги Харлан, Алины Комащук и Юлии Бакастовой в матче 1/4 финала одолели представительниц США.

По ходу матча нашей команде пришлось отыгрываться со счета 11:20. В решающем сражении победу нашей команде принесла Ольга Харлан (45-44).

В полуфинале мирового мундиаля наша команда встретится с первым номером рейтинга, командой Франции. Матч начнется в 12:50 по киевскому времени.

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В статье: Ольга Харлан
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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
30.07.2023 в 13:08
CyперОльга!
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0
-1
avatar
Американец 2000
30.07.2023 в 12:36
Лучшая !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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+1
-1

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