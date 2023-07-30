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Фехтование. Харлан и команда будут бороться за бронзу чемпионата мира 2023

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К сожалению, проигрыш в полуфинале

Фехтование. Харлан и команда будут бороться за бронзу чемпионата мира 2023

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по фехтованию проиграла в полуфинале чемпионата мира 2023 в Милане (Италия). В матче 1/2 соревнований наша команда уступила первому номеру мирового рейтинга сборной Франции.

Счет матча 45-32 в пользу наших соперниц.

Состав команды: Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Алина Комащук.

Матч за бронзовые награды состоится в 14:10 по Киеву. Нашими соперницами станут спортсменки из Южной Кореи.

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В статье: Ольга Харлан сборная Украины по фехтованию
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