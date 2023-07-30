Фехтование. Харлан и команда будут бороться за бронзу чемпионата мира 2023

Женская сборная Украины по фехтованию проиграла в полуфинале чемпионата мира 2023 в Милане (Италия). В матче 1/2 соревнований наша команда уступила первому номеру мирового рейтинга сборной Франции.

Счет матча 45-32 в пользу наших соперниц.

Состав команды: Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Алина Комащук.