Фехтование. Харлан и команда будут бороться за бронзу чемпионата мира 2023
К сожалению, проигрыш в полуфинале
Getty Images/Global Images Ukraine
Женская сборная Украины по фехтованию проиграла в полуфинале чемпионата мира 2023 в Милане (Италия). В матче 1/2 соревнований наша команда уступила первому номеру мирового рейтинга сборной Франции.
Счет матча 45-32 в пользу наших соперниц.
Состав команды: Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Алина Комащук.
Матч за бронзовые награды состоится в 14:10 по Киеву. Нашими соперницами станут спортсменки из Южной Кореи.
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