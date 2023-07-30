Украина – в ТОП 4 на чемпионате мира по фехтованию
За медали зацепиться не удалось
Getty Images/Global Images Ukraine
Женская сборная Украины проиграла в матче за третье место на проходящем в эти дни чемпионате мира 2023 в Милане (Италия).
В поединке за бронзу наши спортсменки без шансов уступили второму номеру мирового рейтинга, команде Южной Кореи.
Счет встречи 45-32 в пользу кореянок.
Состав команды: Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Алина Комащук.
Напомним, что в поединке за золото будут между собой соревноваться сборные Венгрии и Франции.
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