Украина – в ТОП 4 на чемпионате мира по фехтованию

Женская сборная Украины проиграла в матче за третье место на проходящем в эти дни чемпионате мира 2023 в Милане (Италия).

В поединке за бронзу наши спортсменки без шансов уступили второму номеру мирового рейтинга, команде Южной Кореи.

Счет встречи 45-32 в пользу кореянок.

Состав команды: Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Алина Комащук.

Напомним, что в поединке за золото будут между собой соревноваться сборные Венгрии и Франции.