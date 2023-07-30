Женская сборная Украины по волейболу уступила Колумбии в матче за 3 место Кубка претендентов

Сегодня женская сборная Украины по волейболу проводила матч за третье место в рамках Кубка претенденток. "Желто-синие" уступили Колумбии 1:3. Команда осталась без медалей в дебютном выступлении на соревновании.

В полуфинале подопечные Ивана Петкова разгромно проиграли Франции в трех сетах.

В заключительном матче Кубка претенденток французы встретятся со шведами. Матч стартует в 18:00.

Добавим, что женская сборная, как и мужская, потеряли шансы на выход в Лигу наций и следующий сезон снова проведете в Золотой Евролиге.



Кубок претенденток-2023. Матч за третье место

Украина - Колумбия - 1:3 (23:25, 25:12, 24:26, 22:25)