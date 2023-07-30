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Мужская сборная Украины по волейболу на классе завоевала бронзовые медали Кубка претендентов

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Не заметили чилийскую сборную

Мужская сборная Украины по волейболу на классе завоевала бронзовые медали Кубка претендентов

Фото: cev.eu

Новина українською

Мужская сборная Украины по волейболу завоевала бронзовые медали Кубка претендентов. В матче за 3 место украинцы разгромно обыграли чилийскую сборную, не отдав ни одного сета, со счетом 3:0.

Это дебютное выступление "желто-синих" на турнире. Началось оно с победы над Китаем. Далее на своем пути команда встретилась с Турцией, но не смогла их обыграть. Исход игры выявили в тай-брейке.

Мужская и женская сборные Украины не смогли попасть в Лигу наций и следующий сезон проведут в Золотой Евролиге.

Финал турнира пройдет сегодня в 19:00, где встретятся Турция и Катар.

Кубок претендентов-2023. Матч за третье место

Чили - Украина 0:3 (21:25, 19:25, 19:25, 18:25)

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В статье: сборная Украины по волейболу
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