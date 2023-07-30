Мужская сборная Украины по волейболу на классе завоевала бронзовые медали Кубка претендентов
Не заметили чилийскую сборную
Фото: cev.eu
Мужская сборная Украины по волейболу завоевала бронзовые медали Кубка претендентов. В матче за 3 место украинцы разгромно обыграли чилийскую сборную, не отдав ни одного сета, со счетом 3:0.
Это дебютное выступление "желто-синих" на турнире. Началось оно с победы над Китаем. Далее на своем пути команда встретилась с Турцией, но не смогла их обыграть. Исход игры выявили в тай-брейке.
Мужская и женская сборные Украины не смогли попасть в Лигу наций и следующий сезон проведут в Золотой Евролиге.
Финал турнира пройдет сегодня в 19:00, где встретятся Турция и Катар.
Кубок претендентов-2023. Матч за третье место
Чили - Украина 0:3 (21:25, 19:25, 19:25, 18:25)
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