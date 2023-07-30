Великобритания готовит специальную украинскую бригаду для освобождения Крыма
Чтобы успеть к Рождеству
Крим - це Україна, фото - Getty Images
Великобритания продолжает помогать Украине в подготовке и обучении бойцов.
В частности, портал Sunday Express сообщает, что британские военные тренируют элитную украинскую бригаду спецназовцев. Это украинское формирование должно помочь освободить временно оккупированный Крым к Рождеству.
Сообщается, что более 2 тысяч украинских бойцов уже прибыли в английский Дартмур. Украинские военные примут участие в специальных учениях.
Данная военная операция будет состоять из ударов с воздуха, моря и суши. Наши бойцы сформируют "наконечник копья" во время прорыва на полуостров. Также украинские военные будут использовать технику для подрыва и паралича российских войск. А прорыв обороны россиян будут обеспечивать бронетанковые украинские подразделения.
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