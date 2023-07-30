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Зеленский о дронах в Москве: Война возвращается на территорию России

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Зеленский о дронах в Москве: Война возвращается на территорию России

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Утром Москву атаковали беспилотники. В результате удара были повреждены здания "Москва-Сити". В этом районе расположены подразделения Минэкономики, Минпромторга РФ, Минцифры, а также Ростуризма, Росстандарта и Росимущества.

В своем традиционном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал это событие и заявил, что "война возвращается на территорию России".

"К ее символическим центрам и военным базам. Это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс", - заявил президент.

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В статье: война с россией
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Источник:
Zelenskiy / Official

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