Зеленский о дронах в Москве: Война возвращается на территорию России

Утром Москву атаковали беспилотники. В результате удара были повреждены здания "Москва-Сити". В этом районе расположены подразделения Минэкономики, Минпромторга РФ, Минцифры, а также Ростуризма, Росстандарта и Росимущества.

В своем традиционном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал это событие и заявил, что "война возвращается на территорию России".