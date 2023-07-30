Зеленский о дронах в Москве: Война возвращается на территорию России
Все возвращается к истокам
Фото з відкритих джерел
Утром Москву атаковали беспилотники. В результате удара были повреждены здания "Москва-Сити". В этом районе расположены подразделения Минэкономики, Минпромторга РФ, Минцифры, а также Ростуризма, Росстандарта и Росимущества.
В своем традиционном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал это событие и заявил, что "война возвращается на территорию России".
"К ее символическим центрам и военным базам. Это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс", - заявил президент.
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Источник:Zelenskiy / Official
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