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Украинская сборная по хоккею на траве примет участие в квалификации к ОИ-2024

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Завоевали серебро второго дивизиона

Украинская сборная по хоккею на траве примет участие в квалификации к ОИ-2024

Фото: fieldhockey_ua

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Сборная Украины по хоккею на траве примет участие в квалификации к Олимпийским играм-2024. "Желто-синие" завоевали серебро на EuroHockey Championship II. В финале они встретились с Ирландией и уступили со счетом 2:5. Игроки вели в счете до последней четверти (2:1), но за 15 минут пропустили четыре шайбы.

До этого сборная одержала историческую победу над итальянцами с общим счетом 3:3 (4:3 по буллитам).

Украина впервые завоевала медали второго дивизиона чемпионата Европы по хоккею на траве. До этого года в активе команды были два "золота" на уровне третьего дивизиона. Команда выступает в Championship II с 2011 года.

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В статье: Сборная Украины по хоккею на траве
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