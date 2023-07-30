Украинская сборная по хоккею на траве примет участие в квалификации к ОИ-2024
Завоевали серебро второго дивизиона
Фото: fieldhockey_ua
Сборная Украины по хоккею на траве примет участие в квалификации к Олимпийским играм-2024. "Желто-синие" завоевали серебро на EuroHockey Championship II. В финале они встретились с Ирландией и уступили со счетом 2:5. Игроки вели в счете до последней четверти (2:1), но за 15 минут пропустили четыре шайбы.
До этого сборная одержала историческую победу над итальянцами с общим счетом 3:3 (4:3 по буллитам).
Украина впервые завоевала медали второго дивизиона чемпионата Европы по хоккею на траве. До этого года в активе команды были два "золота" на уровне третьего дивизиона. Команда выступает в Championship II с 2011 года.
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