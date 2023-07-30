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Бегунья Стребкова завоевала золото чемпионата Украины

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Спортсменка даже с травмой заняла первое место

Бегунья Стребкова завоевала золото чемпионата Украины

https://gathletics.com.ua

Новина українською

Бегунья Наталья Стребкова заняла первое место чемпионата Украины на дистанции 3000 метров с препятствиями в Луцке. Атлетка выступала с травмой ноги.

Для нее это четвертое золото подряд национального первенства.

На этот раз Наталья пробежала за 10:10.98 минут - худшее время для атлетки за последние два года. Лучшее она показала в 2022 году в Стокгольме. Тогда Стребкова установила свой личный и национальный рекорд - 9:24.54 минут.

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