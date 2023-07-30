Видеодайджест за 522-й день войны от Генштаба ВСУ
Главные события за сутки
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подготовил видеодайжест за 522-й день российского вторжения.
Наши храбрые воины мужественно защищают украинскую землю и небо. А враг продолжает наносить удары по мирным регионам Украины.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- В матче Александрия - Кривбасс произошла драка из-за неназначенного пенальти
- "Остановите украинизацию Польши": фанаты Шленска показали на трибунах оскорбительные баннеры об Украине
- Харлан вырвала победу для Украины в четвертьфинале чемпионата мира
- Россиянка, которой не стала жать руку Харлан, публично поддерживает армию РФ. ФОТО
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО
- Почти 2,5 миллиона за пост. Роналду стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме
Новости по теме
- 22:24 Украинские Видеодайджест за 521-й день войны от Генштаба ВСУ
- 18:42 Украинские Генштаб: На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении продвижения ВСУ
- 08:13 Украинские Снова акцент на артиллерии. Генштаб подытожил потери россиян на войне против Украины
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн