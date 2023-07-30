Украина впервые с 2002 года закончила ЧМ по фехтованию без медалей
На этот раз заняли 4 место в командном турнире
Фото: Національна федерація фехтування України
Украина впервые с 2002 года закончила ЧМ по фехтованию без медалей. До этого это происходило лишь трижды: в 2002-м, 2001-м и 1994-м годах.
Лучший результат Украины на ЧМ-2023 - сабля в командном турнире: 4-е место.
Из-за бойкота, где выступают спортсмены из России и Беларуси, сборная пропустила значительную часть соревнований. В личном турнире приняла участие Ольга Харлан, которую
Медальный зачет Чемпионата Мира-2023 выиграли хозяева турнира из Италии. Команда получила 4 золота и 10 наград в целом.
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