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Украина впервые с 2002 года закончила ЧМ по фехтованию без медалей

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На этот раз заняли 4 место в командном турнире

Украина впервые с 2002 года закончила ЧМ по фехтованию без медалей

Фото: Національна федерація фехтування України

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Украина впервые с 2002 года закончила ЧМ по фехтованию без медалей. До этого это происходило лишь трижды: в 2002-м, 2001-м и 1994-м годах.

Лучший результат Украины на ЧМ-2023 - сабля в командном турнире: 4-е место.

Из-за бойкота, где выступают спортсмены из России и Беларуси, сборная пропустила значительную часть соревнований. В личном турнире приняла участие Ольга Харлан, которую сняли с участия после отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой, выступавшей под нейтральным флагом. Позже конфликт разрешился в пользу украинки, и она получила автоматическую квалификацию от МОК на Олимпиаду-2024.

Медальный зачет Чемпионата Мира-2023 выиграли хозяева турнира из Италии. Команда получила 4 золота и 10 наград в целом.

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В статье: сборная Украины по фехтованию
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