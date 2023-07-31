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Monte сыграют против россиян из Cloud9 в рамках IEM Cologne 2023

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Украинская команда проиграла Heroic

Monte сыграют против россиян из Cloud9 в рамках IEM Cologne 2023

HLTV

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В период с 26 июля по 6 августа в Германии проходит турнир по CS:GO - IEM Cologne 2023. 24 команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 млн долларов и за слот на IEM Katowice 2023.

В полуфинале верхней сетки группы A украинская команда Monte проиграла Heroic.

Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 0:2 не в пользу коллектива Виктора "somedieyoung" Оруджева (14:16 на Mirage и 11:16 на Overpass).

Таким образом, Monte падают в сетку "лузеров", где в полуфинале сыграют против российского коллектива Cloud9. Победитель данной пары продолжит борьбу за выход в стадию плей-офф, а проигравший покинет турнир.

Запись поединка между Monte и Heroic (последняя игра)

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В статье: Monte
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