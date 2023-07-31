Упор на артиллерию и автомобильную технику врага. Генштаб – о потерях РФ за 30 июля
+490
Генштаб
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 246190 (+490) человек ликвидировано,
- танков – 4211 (+6) ед,
- боевых бронированных машин – 8188 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 4816 (+21) ед,
- РСЗО – 699 (+1) ед,
- средства ПВО – 460 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4017 (+6),
- крылатые ракеты – 1347 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7292 (+17) ед,
- специальная техника – 715 (+4).
Данные уточняются.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками было уничтожено 4 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс противника, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, а также 2 района сосредоточения личного состава врага.
Популярное сейчас
- Самая скандальная игра тура. Александрия - Кривбасс 1:0. Обзор матча и видео гола
- Боролись, страдали, спорили. Александрия - Кривбасс 1:0
- Луческу: У нас больше проблем в центре защиты, где играют очень молодые ребята. Они еще будут допускать ошибки
- Россиянка, которой не стала жать руку Харлан, публично поддерживает армию РФ. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
Новости по теме
- 22:53 Украинские Видеодайджест за 522-й день войны от Генштаба ВСУ
- 19:20 Украинские Генштаб ВСУ: В Сватовом морг переполнен телами погибших россиян. В городе невыносимый трупный запах
- 08:17 Украинские Почти полтора десятка танков и полтысячи убитых россиян за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов