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Упор на артиллерию и автомобильную технику врага. Генштаб – о потерях РФ за 30 июля

Общие новости
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Упор на артиллерию и автомобильную технику врага. Генштаб – о потерях РФ за 30 июля

Генштаб

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 246190 (+490) человек ликвидировано,
  • танков – 4211 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин – 8188 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 4816 (+21) ед,
  • РСЗО – 699 (+1) ед,
  • средства ПВО – 460 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 311 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4017 (+6),
  • крылатые ракеты – 1347 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7292 (+17) ед,
  • специальная техника – 715 (+4).

Данные уточняются.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками было уничтожено 4 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс противника, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, а также 2 района сосредоточения личного состава врага.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией генштаб
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