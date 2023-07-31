Россияне ударили ракетами по Харькову, атака врага причинила пожар
Было слышно два прилета
ДСНС
Около полуночи враг ракетами С-300 обстрелял город Харьков. Зафиксированы попадания на территории гражданского предприятия в Новобаварском районе города. Произошли пожары, получил ранения и был госпитализирован 61-летний охранник, как сообщили в ОВА. Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров.
Также в пгт Великий Бурлук Купянского района около полуночи российская ракета С-300 попала в огород частного домохозяйства, повреждены частный дом и гараж. Там обошлось без пострадавших.
Также россияне ударили кассетными снарядами по Константиновке, там были ранены трое жителей. Еще ночью враг терроризировал Никопольщину, обстрелял район семь раз.
Популярное сейчас
- Разгром от Динамо, победа Ротаня, новые слухи о Довбике. Главные новости за 30 июля
- Самая скандальная игра тура. Александрия - Кривбасс 1:0. Обзор матча и видео гола
- ТМ. Челси без Мудрика обыграл Фулхэм
- Украинский МиГ-29 сбивает вражескую ракету. ВИДЕО
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
Новости по теме
- 11:20 Украинские Известно, куда россияне попали Шахедами в Киеве и Днепре во время ночной атаки
- 13:36 Украинские МВД Украины: РФ нанесла повторный удар по спасателям в Хмельницком – есть жертвы
- 13:53 Украинские Есть жертвы. Войска РФ ударили по городу Горняк и обстреляли спасателей, везших гумпомощь в Бахмут