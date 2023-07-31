Россияне ударили ракетами по Харькову, атака врага причинила пожар

Около полуночи враг ракетами С-300 обстрелял город Харьков. Зафиксированы попадания на территории гражданского предприятия в Новобаварском районе города. Произошли пожары, получил ранения и был госпитализирован 61-летний охранник, как сообщили в ОВА. Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

Также в пгт Великий Бурлук Купянского района около полуночи российская ракета С-300 попала в огород частного домохозяйства, повреждены частный дом и гараж. Там обошлось без пострадавших.

Также россияне ударили кассетными снарядами по Константиновке, там были ранены трое жителей. Еще ночью враг терроризировал Никопольщину, обстрелял район семь раз.