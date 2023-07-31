На Бахмутском направлении ВСУ за время контрнаступления освободили почти 40 кв. км территории – какова сейчас ситуация на фронте
Авиация Сил обороны за неделю поразила более 50 районов сосредоточения российских войск
Zelenskiy Official
Украинские войска на Бахмутском направлении за время наступления освободили 37 квадратных километров территории. Как сообщила во время включения из Military Media Center заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, за прошедшую неделю на этом направлении Силы обороны освободили 2 кв. км. ВСУ ведут успешные наступательные действия в районах южнее города Бахмут.
Авиация Сил обороны за неделю поразила более 50 районов сосредоточения российских войск. По словам Маляр, украинские военные в течение прошлой недели также уничтожили 7 пунктов управления врага, 12 зенитно-ракетных комплексов, 10 станций РЭБ и десятки складов боеприпасов.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение прошлой недели на этих направлениях между нашими и вражескими войсками состоялось более 170 боев.
На Купянском направлении противник штурмовал и осуществлял поиск слабых мест в нашей обороне. Активно пытался наступать в районах южнее Новоселовского с целью вытеснения украинских подразделений за барьерный рубеж реки Оскол, но безуспешно.
На направлении Малая Токмачка, Роботино Запорожской области ВСУ имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Освобожденная площадь составляет 204,7 кв. км. Увеличена за неделю на 12,6 кв. км.
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