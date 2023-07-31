  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На Бахмутском направлении ВСУ за время контрнаступления освободили почти 40 кв. км территории – какова сейчас ситуация на фронте
В тренде

На Бахмутском направлении ВСУ за время контрнаступления освободили почти 40 кв. км территории – какова сейчас ситуация на фронте

Общие новости
(1 голосов)

Авиация Сил обороны за неделю поразила более 50 районов сосредоточения российских войск

На Бахмутском направлении ВСУ за время контрнаступления освободили почти 40 кв. км территории – какова сейчас ситуация на фронте

Zelenskiy Official

Новина українською

Украинские войска на Бахмутском направлении за время наступления освободили 37 квадратных километров территории. Как сообщила во время включения из Military Media Center заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, за прошедшую неделю на этом направлении Силы обороны освободили 2 кв. км. ВСУ ведут успешные наступательные действия в районах южнее города Бахмут.

Авиация Сил обороны за неделю поразила более 50 районов сосредоточения российских войск. По словам Маляр, украинские военные в течение прошлой недели также уничтожили 7 пунктов управления врага, 12 зенитно-ракетных комплексов, 10 станций РЭБ и десятки складов боеприпасов.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение прошлой недели на этих направлениях между нашими и вражескими войсками состоялось более 170 боев.

На Купянском направлении противник штурмовал и осуществлял поиск слабых мест в нашей обороне. Активно пытался наступать в районах южнее Новоселовского с целью вытеснения украинских подразделений за барьерный рубеж реки Оскол, но безуспешно.

На направлении Малая Токмачка, Роботино Запорожской области ВСУ имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Освобожденная площадь составляет 204,7 кв. км. Увеличена за неделю на 12,6 кв. км.

Читайте такжеУпор на артиллерию и автомобильную технику врага. Генштаб – о потерях РФ за 30 июля

По теме
yellow-arrow
Кривбасс - о ракетном обстреле Кривого Рога: Никогда не простим
yellow-arrow
Министр обороны Италии заявил о необходимости "политического выбора, который определит окончание войны" – в ОП отреагировали
yellow-arrow
Россияне атаковали Кривой Рог двумя ракетами – названо кол-во жертв, показаны последствия удара (upd)
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анна Маляр война с россией Military Media Center
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Маляр

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде