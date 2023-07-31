В Кривом Роге прогремели взрывы – местные СМИ сообщили о прилете в жилой дом

Утром 31 июля в Кривом Роге Днепропетровской области прогремела серия взрывов, воздушная тревога на тот момент объявлена не была, но сирена зазвучала сразу после звуковой волны.

Глава городской администрации Александр Вилкул призвал ничего не снимать и не выкладывать в сеть. В Воздушных силах предупредили об угрозе применения россиянами баллистического оружия.

Российские пропагандистские каналы заявили о прилете по промзоне. В самом городе от взрывной волны у жителей повыбивало окна. Криворожане сообщают о сильном задымлении на месте взрыва.

Мониторинговые каналы и местные СМИ сообщили о попадании ракеты "Искандер" в жилой дом. Предварительно, есть сильные разрушения и пострадавшие.

Глава ОВА Днепропетровской области Сергей Лысак просит сохранять информационную тишину и обещает сообщить подробности позже. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук попросил жителей до окончания тревоги находиться в укрытиях и ничего не снимать.