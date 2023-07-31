Россияне атаковали Кривой Рог двумя ракетами – названо кол-во жертв, показаны последствия удара (upd)
Зеленский также отреагировал на обстрел оккупантами Кривого Рога
Фото: Нікіта Тітов
Утром 31 июля в Кривом Роге Днепропетровской области без объявления воздушной тревоги прогремела серия взрывов. В МВД сообщили, что одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Под завалами, вероятно, есть люди, сейчас там работают спасатели и полиция.
Вторая ракета разрушила секцию с 4-го по 9-й этажи жилого дома. Возник пожар, по состоянию на 10:15 – один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 10 жителей. Чрезвычайники тушат огонь и разбирают завалы.
В МВД отметили, что там еще могут быть люди, спасательные работы продолжаются.
UPD (11:15). "20 человек получили ранения. Двое погибли. Около 5-7 человек находятся под завалами", – сказал глава МВД Игорь Клименко.
UPD (11:48) В Днепропетровской ОВА сообщили о 31 пострадавшем. У них рваные и резаные раны, переломы и минно-взрывные травмы. Два человека находятся в тяжелом состоянии.
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