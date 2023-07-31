  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В ГУР рассказали, сколько мужчин принудительно мобилизовала РФ на оккупированных территориях
В тренде

В ГУР рассказали, сколько мужчин принудительно мобилизовала РФ на оккупированных территориях

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Более 50 000

В ГУР рассказали, сколько мужчин принудительно мобилизовала РФ на оккупированных территориях

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

С начала 2022 года РФ на оккупированных территориях Украины принудительно мобилизовала в свою армию от 55 000 до 60 000 мужчин. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии для программы "Донбасс Реалии" на Радио Свобода. При этом РФ также сгоняет в оккупационное войско и студентов с оккупированных украинских территорий.

"Это насильственная мобилизация: оккупанты ловили людей на улице, они приходили на те немногочисленные предприятия, которые еще работали, и принудительно забирали людей – просто переодевали и отправляли на фронт. Обещали, мол будете на второй или третьей линии, а на самом деле люди попадали на передовую".

"Человек утром пошел на занятия и через два дня он уже воюет. Собственно говоря, РФ не считает жителей Донецкой и Луганской областей за людей, поэтому оккупантам абсолютно все равно, законы не действуют. Единственная реальная возможность выжить – сразу, при первой же возможности сдаться в плен".

Читайте такжеКомандование армии РФ бросает в бой мобилизованных без подготовки – Генштаб

По теме
yellow-arrow
В Steam вскоре станет доступной компьютерная игра, в которой можно уничтожить Крымский мост
yellow-arrow
Генпрокурор: Причина аварии вертолета в Броварах – ни диверсия, ни покушение на руководство МВД
yellow-arrow
Командующий Нацгвардии рассказал, будут ли участвовать в войне освобожденные командиры Азова
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ГУР война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ГУР

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде