В ГУР рассказали, сколько мужчин принудительно мобилизовала РФ на оккупированных территориях
Более 50 000
Getty Images / Global Images Ukraine
С начала 2022 года РФ на оккупированных территориях Украины принудительно мобилизовала в свою армию от 55 000 до 60 000 мужчин. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии для программы "Донбасс Реалии" на Радио Свобода. При этом РФ также сгоняет в оккупационное войско и студентов с оккупированных украинских территорий.
"Это насильственная мобилизация: оккупанты ловили людей на улице, они приходили на те немногочисленные предприятия, которые еще работали, и принудительно забирали людей – просто переодевали и отправляли на фронт. Обещали, мол будете на второй или третьей линии, а на самом деле люди попадали на передовую".
"Человек утром пошел на занятия и через два дня он уже воюет. Собственно говоря, РФ не считает жителей Донецкой и Луганской областей за людей, поэтому оккупантам абсолютно все равно, законы не действуют. Единственная реальная возможность выжить – сразу, при первой же возможности сдаться в плен".
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