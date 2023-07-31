Кривбасс - о ракетном обстреле Кривого Рога: Никогда не простим

Пресс-служба "Кривбасса" прокомментировал утренний ракетный удар российских оккупантов по Кривому Рогу. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения, вторая - разрушили секцию с 4-го по 9-й этажи жилого дома.

"31/07/23. Никогда не простим. Ненавидим всех вас. Россия – государство-террорист", - написали в Telegram-канале криворожского клуба.

Известно о 31 пострадавшем. Двое погибли. Около 5-7 человек находятся под завалами.