Кривбасс - о ракетном обстреле Кривого Рога: Никогда не простим
Россияне попали по городу двумя ракетами
Фото: ДСНС України
Пресс-служба "Кривбасса" прокомментировал утренний ракетный удар российских оккупантов по Кривому Рогу. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения, вторая - разрушили секцию с 4-го по 9-й этажи жилого дома.
"31/07/23. Никогда не простим. Ненавидим всех вас. Россия – государство-террорист", - написали в Telegram-канале криворожского клуба.
Известно о 31 пострадавшем. Двое погибли. Около 5-7 человек находятся под завалами.
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