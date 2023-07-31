Командующий Нацгвардии рассказал, будут ли участвовать в войне освобожденные командиры Азова
Запрета нет
Командующий Национальной Гвардии Александр Пивненко дал большое интервью изданию Украинская Правда. Одной из тем разговора стал вопрос о том, будут ли участвовать в войне герои-защитники Мариуполя, в частности, Денис Редис Прокопенко.
– Якобы есть какое-то вето на их участие в боевых действиях. И в то же время Денис Прокопенко встречается с личным составом и говорит, что хочет также присоединиться к участию в боевых действиях. Это возможно или нет?
– Денис, он же занимает какую-то должность. Они обороняли Мариуполь, еще некоторые у них были задачи не в составе бригады, а в составе батальона тактической группы. Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные.
– То есть это не проблема сегодня? Нет запрета?
– Для меня такого какого-то запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а те – нет. Тем более, я не распределяю, кто воюет. Мы находимся в Силах обороны, есть Верховный главнокомандующий, есть главнокомандующий, есть направленцы по оперативно-стратегическому испытанию. Кому нужна помощь, они присылают, грубо говоря, военным языком, ко мне боевое распоряжение, я его выполняю, и все.
– Когда примерно мы сможем увидеть участие Дениса Прокопенко?
– В зависимости от обстановки, которая складывается на фронте. Возможно, и в течение месяца. Посмотрим, жизнь покажет.
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