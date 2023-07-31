Генпрокурор: Причина аварии вертолета в Броварах – ни диверсия, ни покушение на руководство МВД
Расследование еще продолжается
РБК-Украина
Версия диверсии в контексте авиакатастрофы вертолета в Броварах Киевской области, во время которой погибло руководство МВД, не подтвердилась. Выводы досудебного расследования будут сообщены в ближайшее время, отметил в интервью Укринформу генпрокурор Андрей Костин.
"Расследование еще продолжается. Его проводят специалисты из межведомственной следственной группы в составе главных следственных управлений ГБР и СБУ. Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство. К работе привлекли специалистов компании Airbus Helicopters. Также к делу привлекли специалистов из Министерства обороны, Нацполиции и Нацгвардии Украины. Версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей, не нашли своего подтверждения".
"В начале расследования выдвинули четыре основных версии: покушение на жизнь государственных деятелей, включая диверсию; сбитие летательного аппарата; конфликтная ситуация на борту судна; ошибка пилота, техническая неисправность судна, ненадлежащая организация планирования полета, несоблюдение правил полетов, сложные погодные условия. По состоянию на сегодня собрали все необходимые технические документы. Завершается проведение необходимых экспертиз".
"Благодаря помощи французских партнеров из компании Airbus проведено дешифрование бортовых самописцев. На основе собранных данных осуществлено 3-D моделирование трагического полета. Предварительно могу сказать, что версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей, не нашли своего подтверждения. Об окончательных выводах по результатам досудебного расследования мы сообщим в ближайшее время".
Напомним, в январе 2023-го в авиакатастрофе погибли девять сотрудников МВД во главе с министром Денисом Монастырским и его первым заместителем Евгением Ениным, а также пятеро жителей города Бровары, которые оказались в момент аварии вблизи детского сада, на который упал вертолет.
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