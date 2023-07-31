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В Steam вскоре станет доступной компьютерная игра, в которой можно уничтожить Крымский мост

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Bridge Hunter

В Steam вскоре станет доступной компьютерная игра, в которой можно уничтожить Крымский мост

Bridge Hunter

Новина українською

На платформе Steam появилась игра про боевые дроны, которые уничтожают российских оккупантов – на этот раз прямо на мосту через Керченский пролив. По предварительным данным, Bridge Hunter – это украинская разработка. Доступны различные режимы уничтожения Крымского моста. Уже в августе авторы надеются выпустить игру в досрочном доступе, а финальная версия должна появиться до конца 2023-го.

Крымский мост – незаконно построенный россиянами транспортный переход через Керченский пролив. Состоит из двух параллельных мостов – автодорожного и ж/д. Сооружение используется оккупантами для снабжения своей группировки войск в ходе войны с Украиной, несколько раз оно уже было атаковано и повреждено.

Steam – онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый компанией Valve. На начало 2021 года через Steam предлагалось к продаже свыше 50 тысяч игр. В 2020 году число активных пользователей сервиса, использовавших его хотя бы один раз в месяц, превышало 120,4 миллиона.

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В статье: Крымский мост война с россией
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