Словакия передает Украине первые самоходные гаубицы Zuzana 2 из обещанных 16-ти – известны сроки

Во вторник, 1 августа, Словакия передаст Украине еще две самоходные пушечные гаубицы Zuzana 2. Это будут первые гаубицы из тех 16-ти, производство которых совместно финансируется Данией, Норвегией и Германией.

Официальная передача техники состоится завтра утром в Дубнице-над-Вагом. Там также выступят премьер-министр Словакии Людовит Одор и министр обороны страны Мартин Скленар. Об этом сообщает Dennik N.

О том, что три европейские страны закупят для Украины словацкие САУ, стало известно в октябре 2022 года. Общую стоимость оценивали в 92 миллиона евро. Zuzana 2 – самоходная установка 8x8 (калибр 155 мм) на базе предыдущей версии Zuzana с более длинным стволом и большей дальностью стрельбы (42 км).