На войне с РФ погиб чемпион Украины по фри-файту и актер Евгений Светличный
Евгений воевал в рядах батальона Да Винчи
фото из свободных источников
Защищая Украину от российских оккупантов погиб актер и спортсмен Евгений Светличный. Ему было 29 лет.
Евгений воевал в рядах батальона имени Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Его не стало после выполнения боевого задания в ходе стрелкового боя.
"Во время выполнения боевого задания, в стрелковом бою, погиб наш брат Евгений "Жека" Светличный. Быть воином – жить вечно. Мы отомстим", – сказано в заявлении батальона.
Светличный был Мастером спорта по фри-файту и победителем многих профессиональных турниров в этой дисциплине, в частности чемпионата Украины. Светличный – актер, воплотивший образ Карася в фильме "Носорог".
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