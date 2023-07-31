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На войне с РФ погиб чемпион Украины по фри-файту и актер Евгений Светличный

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Евгений воевал в рядах батальона Да Винчи

На войне с РФ погиб чемпион Украины по фри-файту и актер Евгений Светличный

фото из свободных источников

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Защищая Украину от российских оккупантов погиб актер и спортсмен Евгений Светличный. Ему было 29 лет.

Евгений воевал в рядах батальона имени Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Его не стало после выполнения боевого задания в ходе стрелкового боя.

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"Во время выполнения боевого задания, в стрелковом бою, погиб наш брат Евгений "Жека" Светличный. Быть воином – жить вечно. Мы отомстим", – сказано в заявлении батальона.

Светличный был Мастером спорта по фри-файту и победителем многих профессиональных турниров в этой дисциплине, в частности чемпионата Украины. Светличный – актер, воплотивший образ Карася в фильме "Носорог".

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В статье: война с россией
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