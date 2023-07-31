Харлан о поединке с россиянкой: Я много слышала: О, надеемся, ты скажешь что-нибудь плохое
Украинка вела себя профессионально
фото из соцсетей
Украинская саблистка Ольга Харлан пояснила, что сказала россиянке Анне Смирновой после победы над ней на ЧМ по фехтованию, когда отказалась жать ей руку.
– В течение этого времени, какова была поддержка от фехтовального сообщества?
– Во-первых, очень большая поддержка от всей украинской команды. По крайней мере, я чувствовала это. Многие смирились со всей ситуацией, как и я уже смирилась, что у меня есть черная карточка. Это произошло, и надо овладеть собой и смириться, что я не буду соревноваться в командных. Уже не было хеппи-энда для меня на этих соревнованиях. Но я понимала, что мне удалось что-нибудь такое сделать, что, возможно, изменит многое в мире спорта.
Во-вторых, это, конечно, то, что я просто действовала по своим ощущениям, своему сердцу. Я просто по-другому не могла, вот и все. Может кто-то по-другому себя повел бы – я не знаю.
– В моменте, когда вы протянули саблю россиянке, что вы ей сказали?
– Очень много вопросов об этом, очень много я слышала: "О, надеемся, ты скажешь что-нибудь плохое". Нет. В первую очередь я вела себя профессионально, я честно выиграла этот бой. Но я ей сказала, что я ей не пожму руку. Все. Я сказала: "Я не пожму тебе руку".
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