Харлан о поединке с россиянкой: Я много слышала: О, надеемся, ты скажешь что-нибудь плохое

Украинская саблистка Ольга Харлан пояснила, что сказала россиянке Анне Смирновой после победы над ней на ЧМ по фехтованию, когда отказалась жать ей руку.

Читайте также Украинку Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию за отказ пожать руку россиянке

– В течение этого времени, какова была поддержка от фехтовального сообщества?

– Во-первых, очень большая поддержка от всей украинской команды. По крайней мере, я чувствовала это. Многие смирились со всей ситуацией, как и я уже смирилась, что у меня есть черная карточка. Это произошло, и надо овладеть собой и смириться, что я не буду соревноваться в командных. Уже не было хеппи-энда для меня на этих соревнованиях. Но я понимала, что мне удалось что-нибудь такое сделать, что, возможно, изменит многое в мире спорта.

Во-вторых, это, конечно, то, что я просто действовала по своим ощущениям, своему сердцу. Я просто по-другому не могла, вот и все. Может кто-то по-другому себя повел бы – я не знаю.

– В моменте, когда вы протянули саблю россиянке, что вы ей сказали?

– Очень много вопросов об этом, очень много я слышала: "О, надеемся, ты скажешь что-нибудь плохое". Нет. В первую очередь я вела себя профессионально, я честно выиграла этот бой. Но я ей сказала, что я ей не пожму руку. Все. Я сказала: "Я не пожму тебе руку".