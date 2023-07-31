МОК: С 24 февраля 2022 года Исинбаева не поддерживала вторжение в Украину

МОК прокомментировал ситуацию с россиянкой Еленой Исинбаевой, которая была возвращена к работе в Комитете и сейчас живет в Испании.

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"Во избежание разных стандартов для спортсменов, официальных лиц и членов МОК из России, одинаковые условия будут применяться для их участия в международных мероприятиях МОК. Комиссия по этике МОК отметила, что два условия, упомянутые в рекомендациях Исполкома, будут применяться к членам МОК: 1) активная поддержка войны; 2) контрактные обязательства с российскими военными структурами либо органами государственной безопасности. Как и для спортсменов, ситуация с соответствующими членами МОК была оценена с момента вторжения 24 февраля 2022 года и позже. Комиссия по этике МОК считает, что в течение этого периода госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с российскими военными структурами или органами национальной безопасности, а также не поддерживала вторжение или войну в Украине", - говорится в сообщении.

Елена Исинбаева – российская прыгунья с шестом, обладательница 28 мировых рекордов. Она является сторонницей российских властей. В 2012 году она была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, а в январе 2020 года Исинбаева был включена в рабочую группу по поправкам к Конституции, в числе которых было обнуление сроков Путина (поправки позволили ему оставаться у власти до 2036 года).

В мае 2015 года министр обороны Сергей Шойгу присвоил ей звание майора. До этого она заключила пятилетний контракт с Минобороны и была назначена на воинскую должность инструктора по легкой атлетике Центрального спортивного клуба армии.