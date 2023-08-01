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Зеленский может поехать в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, - Bloomberg

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Так он будет отстаивать свою "формулу мира"

Зеленский может поехать в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, - Bloomberg

Zelenskiy Official

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре может отправиться в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН. Так он будет отстаивать свою "формулу мира".

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Об этом сообщает Bloomberg.

Источник издания сообщил, что в Нью-Йорке Зеленский, как ожидается, примет участие в других заседаниях и встречах в течение недели работы Генеральной ассамблеи ООН.

Издание отмечает, что представитель Совета национальной безопасности Белого дома отказался от комментариев.

Планы поездок еще не утверждены и могут измениться.

Правительство в Киеве настаивает на проведении саммита по мирной формуле во время заседания ООН. Однако некоторые союзники Украины не хотят этого делать из-за сложной логистики и предпочитают проводить мероприятия в рамках запланированной недели, говорят собеседники.

По словам одного из собеседников, некоторые союзники также хотели бы, чтобы к этой концепции присоединилось больше стран так называемого глобального Юга. Альтернативным вариантом может стать обсуждение в Совете Безопасности вопроса о мире в Украине, добавил собеседник. В таком заседании потенциально могла бы принять участие и Россия.

По словам другого собеседника, окончательно вопрос о проведении таких встреч еще не решен.

Кроме того, США могут провести в сентябре заседание Совета безопасности по вопросам защиты детей, приурочив его ко Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа, сообщили собеседники.

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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