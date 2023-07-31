Monte проиграли россиянам с Cloud9, однако NaVi свой матч выиграли

В период с 26 июля по 6 августа в Германии проходит турнир по CS:GO - IEM Cologne 2023. 24 команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 млн долларов и за слот на IEM Katowice 2023.

Сегодня в полуфинале нижней сетки группы A украинская команда Monte, к сожалению, уступила российскому коллективу Cloud9. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 0:2 не в пользу коллектива Виктора "somedieyoung" Оруджева.

Следует отметить, что наши ребята достойно сражались и были очень близки по раундам в обоих матчах:

14:16 на Anubis

11:16 на Ancient

Таким образом, Monte завершили свои выступления на турнире, заняв 9-12 место. Наши ребята заработали в качестве призовых 16 тысяч долларов.

В свою очередь команда другого украинского клуба – Natus Vincere, в рамках первого раунда нижней сетки группы B одолела OG. Встреча аналогично проходила в формате "Best of 3" и закончилась победой коллектива Александра "s1mple" Костылева - 2:1 (16:13 на Anubis, 11:16 на Inferno и 16:10 на Ancient).

В следующем раунде сетки "лузеров" "рожденные побеждать" сыграют против FaZe Clan. А OG покинули турнир и заняли 13-16 место.