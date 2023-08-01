Полтысячи убитых оккупантов и много артиллерии. Генштаб о потерях россиян за 31 июля
Враг потерял еще две системы ПВО
фото - Getty Images
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 01.08.23.
Так за 31 июля 2023 года было ликвидировано еще 500 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 246 690 человек.
За прошедшие сутки было уничтожено 92 единицы техники. В частности, ВСУ продолжают крушить вражескую артиллерию – на этот раз враг потерял 23 единицы.
Потери россиян в технике:
- танков - 4216 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 8205 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 4839 (+23) ед,
- РСЗО - 699 (+0) ед,
- средства ПВО - 462 (+2) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4027 (+10),
- крылатые ракеты – 1347 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7324 (+32) ед,
- специальная техника – 718 (+3).
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