Полтысячи убитых оккупантов и много артиллерии. Генштаб о потерях россиян за 31 июля

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 01.08.23.

Так за 31 июля 2023 года было ликвидировано еще 500 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 246 690 человек.

За прошедшие сутки было уничтожено 92 единицы техники. В частности, ВСУ продолжают крушить вражескую артиллерию – на этот раз враг потерял 23 единицы.

Потери россиян в технике: