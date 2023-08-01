  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россия атаковала дронами Харьков – известно, куда попал враг, и сколько людей пострадало
В тренде

Россия атаковала дронами Харьков – известно, куда попал враг, и сколько людей пострадало

Общие новости
(1 голосов)

Запускали из Белгородской области РФ

Россия атаковала дронами Харьков – известно, куда попал враг, и сколько людей пострадало

ДСНС

Новина українською

Около часа ночи мэр Харькова Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов сообщили о том, что россиян атаковали город дронами.

Уже утром в ГСЧС рассказали о последствиях удара оккупантов. В результате ночной атаки беспилотников два здания были разрушены, в одном произошел пожар. Один БПЛА попал в трехэтажное здание учебного заведения Салтовского района. Произошло частичное разрушение конструкций 2-го, 3-го этажей, перекрытия и крыши. Также возник пожар на площади около 200 кв.м. На месте происшествия работало 9 единиц техники и 50 человек личного состава. В здании предварительно не было людей.

Читайте такжеРоссияне атаковали Кривой Рог двумя ракетами – названо кол-во жертв, показаны последствия удара (upd)

Еще 3 попадания было зафиксировано на территории спорткомплекса в Шевченковском районе Харькова. Частично повреждено двухэтажное здание. Пожара не было. Ранен один человек, его состояние проверяют медики.

По теме
yellow-arrow
Наступательные действия и отражение атак РФ – какова сейчас ситуация на фронте на конкретных направлениях
yellow-arrow
Италия ждет его. Сегодня отмечает День рождения Анатолий Трубин
yellow-arrow
Российская ДРГ пыталась прорвать украинскую границу в одной из областей Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде