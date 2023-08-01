Россия атаковала дронами Харьков – известно, куда попал враг, и сколько людей пострадало

Около часа ночи мэр Харькова Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов сообщили о том, что россиян атаковали город дронами.

Уже утром в ГСЧС рассказали о последствиях удара оккупантов. В результате ночной атаки беспилотников два здания были разрушены, в одном произошел пожар. Один БПЛА попал в трехэтажное здание учебного заведения Салтовского района. Произошло частичное разрушение конструкций 2-го, 3-го этажей, перекрытия и крыши. Также возник пожар на площади около 200 кв.м. На месте происшествия работало 9 единиц техники и 50 человек личного состава. В здании предварительно не было людей.

Еще 3 попадания было зафиксировано на территории спорткомплекса в Шевченковском районе Харькова. Частично повреждено двухэтажное здание. Пожара не было. Ранен один человек, его состояние проверяют медики.