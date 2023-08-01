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Дроны в Москве, атака морскими БПЛА в Крыму и поджог военкоматов – на что жалуются россияне

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Бавовна-time

Дроны в Москве, атака морскими БПЛА в Крыму и поджог военкоматов – на что жалуются россияне

Фото из открытых источников

Новина українською

В ночь с 31 июля на 1 августа беспилотники атаковали столицу России, один из БПЛА второй раз попал в бизнес-центр "Москва-Сити" и повредил фасад на уровне 21-го этажа. Там расположено Министерство экономического развития РФ. В Минобороны РФ традиционно утверждают, что всего было 3 дрона, и два из них якобы уничтожила ПВО, еще один был подавлен средствами РЭБ и упал на территорию "Москва-Сити". Из-за новой атаки дронов приостановлена работа московского аэропорта.

Также в минобороны агрессора заявили, что в Крыму ВСУ пытались атаковать тремя морскими БПЛА патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков". По сообщениям ведомства оккупантов, россияне отбили атаку трех катеров без экипажа, которые действовали в 340 км к юго-западу от Севастополя.

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Также вчера в Сети появилось видео с поджогом в Питере военкомата. Мужчина эпично поджег учреждение, после чего на "Ладе" протаранил ворота соседнего дома. Россиянин бросил два коктейля Молотова на крыльцо военкомата. Второму броску безуспешно попытался помешать прохожий. Российские Telegram-каналы пишут, что вскоре протестанта задержали.

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В статье: бавовна война с россией
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