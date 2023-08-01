Элина Свитолина уверенно обыграла Азаренко и вышла во второй круг турнира в Вашингтоне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу на старте турнира в Вашингтоне. В первом круге соревнований она уверенно обыграла Викторию Азаренко.

Вашингтон, США. Первый круг

Элина Свитолина (Украина, WC) - Виктория Азаренко (-) 7:6(2), 6:4

В первом сете украинка вырвалась вперед и вела со счётом 3:0, но уже вскоре проиграла пять геймов подряд и уже была в роли доганяющего. Далее Элина сумела собраться и перевести игру на тай-брейк, где сделала три мини-брейка и выиграла партию.

Во втором сете Свитолина чувствовала себя увереннее и удерживала лидерство до конца сета.

В следующем раунде соревнований в Вашингтоне Элина Свитолина сыграет против 11-й ракетки мира Дарьи Касаткиной.