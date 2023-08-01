Элина Свитолина уверенно обыграла Азаренко и вышла во второй круг турнира в Вашингтоне
Украинка добыла победу в двухсетовом матче
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу на старте турнира в Вашингтоне. В первом круге соревнований она уверенно обыграла Викторию Азаренко.
Вашингтон, США. Первый круг
Элина Свитолина (Украина, WC) - Виктория Азаренко (-) 7:6(2), 6:4
В первом сете украинка вырвалась вперед и вела со счётом 3:0, но уже вскоре проиграла пять геймов подряд и уже была в роли доганяющего. Далее Элина сумела собраться и перевести игру на тай-брейк, где сделала три мини-брейка и выиграла партию.
Во втором сете Свитолина чувствовала себя увереннее и удерживала лидерство до конца сета.
В следующем раунде соревнований в Вашингтоне Элина Свитолина сыграет против 11-й ракетки мира Дарьи Касаткиной.
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