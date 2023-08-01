  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Российская ДРГ пыталась прорвать украинскую границу в одной из областей Украины
В тренде

Российская ДРГ пыталась прорвать украинскую границу в одной из областей Украины

Общие новости
(1 голосов)

Сообщил Наев

Российская ДРГ пыталась прорвать украинскую границу в одной из областей Украины

Генштаб

Новина українською

Российские диверсанты пыталась прорвать украинскую границу на участке в Черниговской области. Об этом сообщил командующий Объединенных Сил Вооруженных Сил Украины Сергей Наев.

"Прошлой ночью на Северном направлении, в пределах Черниговской области, пресечена попытка пересечения государственной границы Украины диверсионной разведывательной группой противника. Четыре вооруженных лица были замечены пограничниками 2-й пограничной заставы с помощью тепловизоров".

"По решению старшего наблюдательного поста по врагу был открыт огонь на поражение, что заставило его отойти назад. Одновременно по сигналу тревоги к месту происшествия выдвинулись резервы из состава пограничного отряда и Вооруженных Сил Украины. Благодаря умелым действиям подразделений Сил обороны враг в очередной раз понес потери и не достиг поставленной цели".

Читайте такжеАрмия Беларуси проводит совместные учения с ЧВК Вагнер у границы с Польшей. В ВСУ отреагировали

По теме
yellow-arrow
Наступательные действия и отражение атак РФ – какова сейчас ситуация на фронте на конкретных направлениях
yellow-arrow
Италия ждет его. Сегодня отмечает День рождения Анатолий Трубин
yellow-arrow
Дроны в Москве, атака морскими БПЛА в Крыму и поджог военкоматов – на что жалуются россияне
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Наев война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/SerhiyNaiev

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде