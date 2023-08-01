Российская ДРГ пыталась прорвать украинскую границу в одной из областей Украины
Сообщил Наев
Генштаб
Российские диверсанты пыталась прорвать украинскую границу на участке в Черниговской области. Об этом сообщил командующий Объединенных Сил Вооруженных Сил Украины Сергей Наев.
"Прошлой ночью на Северном направлении, в пределах Черниговской области, пресечена попытка пересечения государственной границы Украины диверсионной разведывательной группой противника. Четыре вооруженных лица были замечены пограничниками 2-й пограничной заставы с помощью тепловизоров".
"По решению старшего наблюдательного поста по врагу был открыт огонь на поражение, что заставило его отойти назад. Одновременно по сигналу тревоги к месту происшествия выдвинулись резервы из состава пограничного отряда и Вооруженных Сил Украины. Благодаря умелым действиям подразделений Сил обороны враг в очередной раз понес потери и не достиг поставленной цели".
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