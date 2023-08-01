Бразилия подтвердила участие в саммите, посвященному украинской формуле мира

Министерство иностранных дел Бразилии подтвердило, что страна примет участие в саммите по Формуле мира президента Украины Владимира Зеленского. Он пройдет в Саудовской Аравии.

"Это очень хорошая новость. Работаем над восстановлением системы мировой безопасности", – отметили в Офисе Президента Украины.

В саммите также примут участие Индонезия, Египет, Мексика, Бразилия, Чили и Замбия. Во время встречи на саммите планируется обсуждение десяти основополагающих пунктов Формулы мира Владимира Зеленского, "внедрение которых позволит обеспечить не только мир для Украины, но и создаст механизмы для противодействия будущим конфликтам в мире".