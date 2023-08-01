Италия ждет его. Сегодня отмечает День рождения Анатолий Трубин

Анатолий Владимирович Трубин родился 1 августа 2001 в Донецке. Голкипер является воспитанником футбольной академии донецкого "Шахтера". Однако футболом начал заниматься в Мариуполе. С шести лет он тренировался в команде "Азовсталь-2".

За первую команду дончан Анатолий дебютировал 25 мая 2019 года, в матче против "Мариуполя" (4:0) в чемпионате Украины. Трубин постепенно вытеснял многолетнего стража ворот Андрея Пятова с основы горняков.

В сезоне-2022/23 Анатолий принял участие в 38 матчах за "Шахтер" во всех турнирах, в которых забил 40 голов и сделал 14 результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.

В его активе 15 матчей за молодежку Украины, а также 7 поединков за главную команду страны.

Ранее сообщалось, что миланский "Интер" договорился с Трубиным о переходе в следующем году.