  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Италия ждет его. Сегодня отмечает День рождения Анатолий Трубин
В тренде

Италия ждет его. Сегодня отмечает День рождения Анатолий Трубин

Общие новости
(1 голосов)

22 года

Италия ждет его. Сегодня отмечает День рождения Анатолий Трубин

фото из соцсетей

Новина українською

Анатолий Владимирович Трубин родился 1 августа 2001 в Донецке. Голкипер является воспитанником футбольной академии донецкого "Шахтера". Однако футболом начал заниматься в Мариуполе. С шести лет он тренировался в команде "Азовсталь-2".

За первую команду дончан Анатолий дебютировал 25 мая 2019 года, в матче против "Мариуполя" (4:0) в чемпионате Украины. Трубин постепенно вытеснял многолетнего стража ворот Андрея Пятова с основы горняков.

В сезоне-2022/23 Анатолий принял участие в 38 матчах за "Шахтер" во всех турнирах, в которых забил 40 голов и сделал 14 результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.

В его активе 15 матчей за молодежку Украины, а также 7 поединков за главную команду страны.

Ранее сообщалось, что миланский "Интер" договорился с Трубиным о переходе в следующем году.

По теме
yellow-arrow
Наступательные действия и отражение атак РФ – какова сейчас ситуация на фронте на конкретных направлениях
yellow-arrow
Российская ДРГ пыталась прорвать украинскую границу в одной из областей Украины
yellow-arrow
Дроны в Москве, атака морскими БПЛА в Крыму и поджог военкоматов – на что жалуются россияне
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде