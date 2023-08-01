Наступательные действия и отражение атак РФ – какова сейчас ситуация на фронте на конкретных направлениях
Враг постоянно наносит авиационные удары
Генштаб
Украинские войска ведут наступательные действия южнее города Бахмут. В то же время, как сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, подразделения Сил обороны продолжают сдерживать наступление россиян на Купянском и Лиманском направлениях. Продолжаются тяжелые бои, враг оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, несет значительные потери.
На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.
На Запорожском направлении противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. На Херсонском направлении враг сохраняет военное присутствие. На всех направлениях РФ постоянно наносит авиационные удары.
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