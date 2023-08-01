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В Воздушных силах рассказали, может ли российская ПВО сбивать дальнобойные ракеты Storm Shadow

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Их нам передали британцы и французы

В Воздушных силах рассказали, может ли российская ПВО сбивать дальнобойные ракеты Storm Shadow

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Новина українською

Об эффективности российской ПВО против переданных партнерами дальнобойных ракет Storm Shadow рассказал в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"И Storm Shadow, и SCALP (французский аналог Storm Shadow – прим. ред.), и тот же в перспективе, надеюсь, немецкий Taurus – это ракеты, которые летят довольно таки низко. Перехватить их обычными средствами ПВО чрезвычайно трудно. Те же самые Х-101. Я имею в виду, они такие же по классу. Поэтому исключать то, что Storm Shadow сбивают, нельзя... Но эти ракеты уже показали, что они долетают. И долетают очень хорошо, что нам очень нравится".

Storm Shadow / SCALP EG – франко-британская авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля". Предназначена для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами противовоздушной обороны. Может использоваться в любое время суток, в сложных метеоусловиях и при применении противником средств радиоэлектронного противодействия. Разработка ракеты началась компанией MBDA в 1995 году на основе французской КР Apache по заказу военных ведомств Франции и Великобритании. Первые успешные испытания состоялись в декабре 2000-го. Ракета была введена в эксплуатацию в 2003-м британскими военно-воздушными силами.

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В статье: Юрий Игнат война с россией Storm Shadow
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