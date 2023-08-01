В КГВА обнародовали июльские цифры по сбитым воздушным целям, которыми Россия атаковала Киев
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КМВА
В июле враг атаковал Киев шестнадцатью БпЛА типа "Shahed". По сравнению с маем эта цифра не такая большая, как отметил начальник КМВА Сергей Попко. Он добавил, что "Кинжалом" и другими видами ракет Киев в течение второго месяца лета не атаковали:
"А на самом деле они были. И количество их не уменьшилось. Кривой Рог, Одесса, Харьков, Львов, Днепр, Запорожье, Житомирщина, Хмельницкая область... Они приняли на себя удар всего рашистского вооружения".
Попко попросил киевлян "не радоваться июльской статистике по Киеву" и не игнорировать сигналы воздушной тревоги – ракет у врага еще хватает.
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