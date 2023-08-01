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Силы обороны уничтожили очередную огнеметную систему россиян под названием Солнцепёк

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РСЗО противника

Силы обороны уничтожили очередную огнеметную систему россиян под названием Солнцепёк

Getty Images / Global Images Ukraine

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Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и 3 удара – по зенитно-ракетным комплексам врага, отметили в Генштабе.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения личного состава, 5 зенитно-ракетных комплексов, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Тяжелая огнеметная система залпового огня "Солнцепек" калибра 220 мм ведет огонь зажигательными и термобарическими боеприпасами. Россияне активно используют эти системы при штурме укрепленных украинских позиций и по городам.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией генштаб Солнцепек
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Источник:
Генштаб

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