Силы обороны уничтожили очередную огнеметную систему россиян под названием Солнцепёк

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и 3 удара – по зенитно-ракетным комплексам врага, отметили в Генштабе.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения личного состава, 5 зенитно-ракетных комплексов, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Тяжелая огнеметная система залпового огня "Солнцепек" калибра 220 мм ведет огонь зажигательными и термобарическими боеприпасами. Россияне активно используют эти системы при штурме укрепленных украинских позиций и по городам.