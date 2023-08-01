Силы обороны уничтожили очередную огнеметную систему россиян под названием Солнцепёк
РСЗО противника
Getty Images / Global Images Ukraine
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и 3 удара – по зенитно-ракетным комплексам врага, отметили в Генштабе.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения личного состава, 5 зенитно-ракетных комплексов, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Тяжелая огнеметная система залпового огня "Солнцепек" калибра 220 мм ведет огонь зажигательными и термобарическими боеприпасами. Россияне активно используют эти системы при штурме укрепленных украинских позиций и по городам.
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