Британская разведка перечислила проблемы российских оккупантов на юге Украины
Ожесточенные бои идут в двух секторах
Оперативне командування "Північ"
На юге Украины интенсивные боевые действия продолжаются в двух секторах. К югу от Орехова украинские войска ведут наступательные действия против 58-й общевойсковой армии России, отмечает британская разведка. Россияне борются с боевой усталостью и истощением в передовых полках, которые ведут интенсивные боевые действия уже более восьми недель.
Далее на восток, к югу от Великой Новоселки, российские силы, которые обороняются, привлечены из Восточного и Южного военных округов, что создает проблемы с координацией между ними. Подразделения 5-й объединенной армии, по версии британцев, находятся под особым давлением и, вероятно, также чувствуют, что им давно пора провести ротацию с передовой.
На юге самыми распространенными проблемами российского командования являются нехватка артиллерийских боеприпасов, нехватка резервов и проблемы с обеспечением флангов обороняющихся подразделений, констатировали партнеры.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 August 2023.— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 1, 2023
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