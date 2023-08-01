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Британская разведка перечислила проблемы российских оккупантов на юге Украины

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Ожесточенные бои идут в двух секторах

Британская разведка перечислила проблемы российских оккупантов на юге Украины

Оперативне командування "Північ"

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На юге Украины интенсивные боевые действия продолжаются в двух секторах. К югу от Орехова украинские войска ведут наступательные действия против 58-й общевойсковой армии России, отмечает британская разведка. Россияне борются с боевой усталостью и истощением в передовых полках, которые ведут интенсивные боевые действия уже более восьми недель.

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Далее на восток, к югу от Великой Новоселки, российские силы, которые обороняются, привлечены из Восточного и Южного военных округов, что создает проблемы с координацией между ними. Подразделения 5-й объединенной армии, по версии британцев, находятся под особым давлением и, вероятно, также чувствуют, что им давно пора провести ротацию с передовой.

На юге самыми распространенными проблемами российского командования являются нехватка артиллерийских боеприпасов, нехватка резервов и проблемы с обеспечением флангов обороняющихся подразделений, констатировали партнеры.

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В статье: британская разведка Разведка Британии война с россией
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