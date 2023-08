Британская разведка перечислила проблемы российских оккупантов на юге Украины

На юге Украины интенсивные боевые действия продолжаются в двух секторах. К югу от Орехова украинские войска ведут наступательные действия против 58-й общевойсковой армии России, отмечает британская разведка. Россияне борются с боевой усталостью и истощением в передовых полках, которые ведут интенсивные боевые действия уже более восьми недель.

Далее на восток, к югу от Великой Новоселки, российские силы, которые обороняются, привлечены из Восточного и Южного военных округов, что создает проблемы с координацией между ними. Подразделения 5-й объединенной армии, по версии британцев, находятся под особым давлением и, вероятно, также чувствуют, что им давно пора провести ротацию с передовой.

На юге самыми распространенными проблемами российского командования являются нехватка артиллерийских боеприпасов, нехватка резервов и проблемы с обеспечением флангов обороняющихся подразделений, констатировали партнеры.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 August 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/HJl1lHuGUP



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/GsQXwHvW1U