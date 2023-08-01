На войне с Россией погибла бывшая футзалистка сборной Украины

Украинский спорт понес очередную непоправимую потерю. На войне с российскими оккупантами погибла бывшая футзалистка сборной Украины Элеонора Мальцева.

О трагическом событии сообщила Women's sport UA. Подробности смерти не разглашаются.

Ей было всего 34 года. У Элеоноры остался сын.

Напомним, во время спортивной карьеры Мальцева выступала за "Беличанку-НПУ" из Коцюбинского (Киевская область), а также национальную команду.