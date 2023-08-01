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На войне с Россией погибла бывшая футзалистка сборной Украины

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У защитницы Украины остался сын

На войне с Россией погибла бывшая футзалистка сборной Украины

Фото: із соціальних мереж

Новина українською

Украинский спорт понес очередную непоправимую потерю. На войне с российскими оккупантами погибла бывшая футзалистка сборной Украины Элеонора Мальцева.

О трагическом событии сообщила Women's sport UA. Подробности смерти не разглашаются.

Ей было всего 34 года. У Элеоноры остался сын.

Напомним, во время спортивной карьеры Мальцева выступала за "Беличанку-НПУ" из Коцюбинского (Киевская область), а также национальную команду.

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В статье: война с россией
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