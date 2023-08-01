Разрушения, погибшие, раненые. Россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую область
Жертвы были как вчера, так есть и сегодня
Херсонська ОДА
В результате российского обстрела жилых кварталов города Херсон было повреждено отделение хирургии Херсонской городской клинической больницы. Погиб ЛОР-врач, у медсестры повреждена челюсть, ей оказывают помощь.
За минувшие сутки противник совершил 51 обстрел Херсонщины, выпустив 260 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 61 снаряд.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; административное здание и учебное заведение в Херсонском районе; территорию предприятия в Бериславском районе. Из-за российской агрессии четыре человека погибли, еще 18 – получили ранения, из них – 1 ребенок.
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