Сенатор-республиканец: Использование Россией ядерного оружия в Украине? Это будет нападение на само НАТО
Считает, что оккупантам уже пора протрезветь
Getty Images / Global Images Ukraine
Американский политик и сенатор Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Линдси Грэм опубликовал новое сообщение на своей странице в социальной сети Твиттер:
"Моим российским друзьям, которые говорят об использовании ядерного оружия в Украине – Вы должны понимать, что это будет нападение на само НАТО, учитывая близость Украины к территории Альянса".
"Время протрезветь, осознать, что ваше варварское вторжение в Украину не сработает, вывести войска и спасти многих молодых россиян от бессмысленной смерти".
To my Russian friends who talk about using nuclear weapons in Ukraine: You need to understand that would be an attack on NATO itself, given Ukraine’s proximity to NATO territory.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 31, 2023
Time to sober up, realize that your barbaric invasion of Ukraine is not working, withdraw and save…
В 2016 году Грэм был награжден Орденом Ярослава Мудрого – государственной наградой для тех граждан, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной в различных областях.
Популярное сейчас
- Черноморец покинул 13-й по счету футболист
- Красотка дня. Невероятная невеста лидера атак Панатинаикоса. ФОТО
- Без надії таки сподіватись? Панатинаикос – Днепр-1. Анонс и прогноз матча квалификации ЛЧ на 01.08.23
- "Остановите украинизацию Польши": фанаты Шленска показали на трибунах оскорбительные баннеры об Украине
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО