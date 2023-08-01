Сенатор-республиканец: Использование Россией ядерного оружия в Украине? Это будет нападение на само НАТО

Американский политик и сенатор Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Линдси Грэм опубликовал новое сообщение на своей странице в социальной сети Твиттер:

"Моим российским друзьям, которые говорят об использовании ядерного оружия в Украине – Вы должны понимать, что это будет нападение на само НАТО, учитывая близость Украины к территории Альянса".

"Время протрезветь, осознать, что ваше варварское вторжение в Украину не сработает, вывести войска и спасти многих молодых россиян от бессмысленной смерти".