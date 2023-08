Сенатор-республиканец: Использование Россией ядерного оружия в Украине? Это будет нападение на само НАТО

Американский политик и сенатор Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Линдси Грэм опубликовал новое сообщение на своей странице в социальной сети Твиттер:

To my Russian friends who talk about using nuclear weapons in Ukraine: You need to understand that would be an attack on NATO itself, given Ukraine’s proximity to NATO territory.



Time to sober up, realize that your barbaric invasion of Ukraine is not working, withdraw and save…